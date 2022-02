‘Carnaval no Pátio’ anuncia datas e atrações como Timbalada, Afrodisíaco e Jau; saiba mais

Em clima de folia, o “Carnaval no Pátio” anuncia três dias de muita festa, música boa e axé. O evento, realizado pela primeira vez, acontece nos dias 27 e 28/02 e 01/03, no Pátio de São Joaquim em Salvador. Todos os dias de festa começam às 16h. O evento é uma realização da Diva Entretenimento e Novo Palco.

No primeiro dia de festa, no domingo (27), o cantor Jau e da banda Filhos de Jorge estarão no comando. Já na segunda (28), será a vez do Axé de Alexandre Peixe e da guitarra baiana de Armandinho, Dodô e Osmar. Para fechar o evento, na terça (1º), a programação musical traz a musicalidade da Timbalada e o samba reggae do Afrodisíaco.

O primeiro lote de ingressos, será promocional, e já está à venda desde a terça (15), no Sympla. Vale lembrar que o Carnaval no Pátio seguirá todos os protocolos sanitários vigentes.