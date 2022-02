Carnaval no Pelô: Poison Drinkeria apresenta programação para dias da folia

Foto: Divulgação

A Poison Drinkeria, locaiado na Rua da Ordem Terceira no Pelourinho,, está com uma programação de carnaval que vai do axé ao rock, com bloquinhos e Djs, nas ruas da região. Com entrada no valor de R$ 10,00, a folia começa às 19h com o Dj Zigor Improta, Dj Laila Lautner e Dj CyberPuk3.

A festa começou na quinta-feira (24) segue até domingo (27). Seguindo os protocolos de segurança, o local funciona com número restrito de pessoas e apresentação do comprovante de vacinação com esquema vacinal completo obrigatória.

A programação segue da seguinte maneira: nesta sexta (25), o DJ Aman Mansoor vai animar o local com o Underground, Soul, Black Music a partir das 22h. Já no sábado (26), a Private Party vai ser comandada pelo Dj Gustavo Gouveia, sempre as 22h.

Como encerramento, no domingo (27) e segunda (28), o público vai pode curtir o Ater no Inferninho com Dj Zigor Improta e convidados.

Programação da Poison Drinkeria, no Pelourinho

Quando? sexta (25), sábado (26), domingo (27) e segunda (28)

Quanto? R$ 10,00

Onde? Rua da Ordem Terceira, no Pelourinho

