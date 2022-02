Carnaval no Rio Vermelho: Eco divulga programação especial com quatro dias de festa

A Ecosquare, Vila de Contêineres no Rio Vermelho, anunciou uma programação especial para o Carnaval 2022. Com shows e atrações, o público aproveita quatro dias de festa que começaram na quinta-feira (24) e seguem até o domingo (27).

A entrada do evento é gratuita, mas o couvert custa R$ 20,00, que são pagos diretamente no local. Lembrando que o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação com o esquema vacinal completo são obrigatórios para a entrada no local.

Nesta sexta-feira (25), a noite vai ser animada pela cantora Suka e o DJ Zeca Forehead. Já no sábado (26), é a vez do cantor e compositor Pablo Moraes e da DJ Belle. O encerramento das programações no domingo (27) será feito pelo cantor Tiri e o DJ Secretinho.

Programação espcial da EcoSquare

Quando? Sexta-feira (25); sábado (26) e domingo (27)

Quanto? R$ 20,00

Onde? EcoSquare, Rio Vermelho

