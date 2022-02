Carnaval Sunset: Mirante Farol da Barra apresenta programação para os dias de festa

Foto: Divulgação

O recém-inaugurado Mirante Farol da Barra, localizado no interior do Forte Santo Antônio da Barra, lança sua agenda para o Carnaval Sunset 2022. Serão cinco eventos que prometem levar descontração e alegria para o Restô Bar, entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, sempre a partir das 17h30. A programação se inicia na sexta-feira (25/02), com a apresentação do cantor, musicista e compositor Rafa Perry, que vem conquistando seu espaço no cenário da música sertaneja nacional. No sábado (26), o cantor Edy Lessa promete levar todo o clima e cor da estação com seu som eclético.

Seguindo a programação, no domingo (27), o cantor Jeff Duque, marca presença com repertório que passeia pelo Pop, Folk, MPB, Rock e Surf Music, além das músicas autorais. Já na segunda-feira (28), é a vez de Noi Rodrigues animar o público do Mirante. Para encerrar o período da folia, na terça (29), o cantor Rafa Perry volta a se apresentar na casa. O Mirante Farol da Barra respeita todos os decretos Municipais e Estaduais de Saúde e cumprirá os devidos protocolos sanitários.