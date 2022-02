Carolina Dieckmann compartilha presente que fez para Preta Gil e celebra ‘Dia de Iemanjá’

No Instagram, a artista postou uma imagem de sereia que fez para Preta, e honrou à divindade das águas.

“2-2-22. Salve, salve, deusa do mar! Essa imagem foi feita por mim especialmente pra @pretagil, que me pediu uma Iemanjá negra e eu aproveitei pra deixar a tela bem colorida pra abençoar a dona com toda alegria…”, escreveu na legenda.