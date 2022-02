Carrefour abre NOVOS empregos pelo país; veja funções

O Carrefour, maior empresa varejista do Brasil, abre novos empregos pelo país. Confira, abaixo, todas as informações referentes as funções ofertadas e como se candidatar!

Carrefour anuncia oportunidades em todas as suas unidades no Brasil

O Carrefour está presente em todo o país, sendo referência e líder do mercado no segmento em que atua.

Em busca de novos talentos, a companhia decidiu disponibilizar novas oportunidades exclusivas para profissionais em situação de refúgio. São diversas áreas de atuação e as vagas estão disponíveis em todas as unidades da empresa, dentro do território nacional.

Acompanhe as oportunidades disponíveis pelo Grupo:

Recepcionista;

Operador de Caixa;

Repositor;

Agentes de Fiscalização;

Auxiliar de Perecíveis;

Padeiro;

Fiscal de Loja;

Empacotadores;

Açougueiro;

Cozinheiro;

Padeiro;

Auxiliar de Padeiro;

Peixeiro;

Auxiliar de Peixeiro;

Auxiliar de Limpeza;

Auxiliar de Cozinha.

É importante ressaltar que as vagas são voltadas exclusivamente para candidatos em situação de refúgio. Todas as etapas ocorrerão de forma online, exceto as entrevistas com os gestores que serão realizadas na unidade mais próxima a que o candidato tenha acesso.

Algumas funções não exigem experiência anterior, sendo ótimas oportunidades para quem está buscando experiência e chance de colocação profissional.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da empresa Carrefour, devem atender aos requisitos mínimos e realizar sua candidatura online que está disponível através do site de inscrição.

Além de salários compatíveis com o mercado, os selecionados recebem diversos benefícios, que podem incluir seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos, assistência odontológica e médica, refeição no local, cartão Carrefour e PLR.

