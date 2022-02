Carrefour recruta estudantes e jovens aprendizes

O Carrefour está recrutando estudantes e jovens aprendizes para seus programas de desenvolvimento. As chances são para atuação na cidade de São Paulo, destinadas a novos talentos de diversas áreas.

Para as vagas de estágio, podem se candidatar estudantes de graduação nível bacharelado, matriculados no período noturno e previsão de conclusão entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Os interessados, que serão alocados nos departamentos de Abastecimento, Centro de Excelência, Comercial, Compliance Tributário, Controle de Gestão, Finanças, Galerias Comerciais, Jurídico, Marca Própria, Risco de Crédito, RH, Segurança Alimentar e TI devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar seis horas por dia (30h semanais).

Já para o programa Jovem Aprendiz Tech, que visa inserir jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho com foco em tecnologia, a empresa pretende recrutar pessoas com ensino médio completo ou que estejam cursando em período noturno. Ao final do contrato, com duração de 15 meses, existe a possibilidade de efetivação.

Em ambos os casos, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefício, como Assistência médica, Seguro de vida, Cartão Carrefour (5% de desconto), Parcerias educacionais, Vale Transporte, Vale Refeição ou Refeição no local, entre outros.

Segundo a empresa, com índice de efetivação de 47%, o objetivo das iniciativas é criar um pool de talentos que alimente uma sucessão saudável e consistente, desenvolvendo pessoas como uma estratégia para o crescimento da organização.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa de estágio têm até o dia 7 de março para se candidatar pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/carrefour/. Já as inscrições para dos jovens aprendizes deve ser realizada no endereço https://99jobs.com/carrefour/jobs/177611-programa-jovem-aprendiz-tech-2021 até o dia 4 de março.