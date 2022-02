Carro bate em poste na Avenida Miguel Calmon e motorista foge do local

Ainda não o há informações sobre o que causou o acidente, nem se o motorista teve ferimentos. Com o impacto da batida, a luminária do poste despencou e ficou completamente destruída.

Uma equipe equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local para controlar o fluxo da via e para remover o carro da via, com um guincho.

Leia mais notícias sobre Salvador no iBahia.com.