Carro de motorista de aplicativo é atingido em tiroteio no Dique do Tororó

O motorista, que estava com uma passageira no carro no momento do tiroteio, disse ter sentido o impacto do tiro nas laterais do carro e chegou a ter dúvidas se havia sido baleado. Ele descreveu os momentos de tensão e disse que temeu pela própria vida.

Criminosos armados complicam o trânsito na região do Dique do Tororó. Créditos: Patrícia Oliveira pic.twitter.com/RFh8udyTx8 — iBahia (@iBahia) February 27, 2022