Carro de salva-vidas morto em Mata de São João foi seguido por bandidos, dizem testemunhas

O salva-vidas Andrey Lucas Almeida Assis, de 20 anos, que morreu a tiros em Mata de São João no domingo (6) estava sendo perseguido por um motocicleta, de acordo com testemunhas. O veículo estava com dois homens e o carona fez os disparos.

Segundo o Correio, Andrey estava no carro do pai e testemunhas disseram ao jornal o veículo vinha sendo seguido. “Pegaram ele na covardia. Ele vinha bem devagar”, contou um morador.

Ao atirar contra Andrey, o bandido acertou um adolescente de 13 anos, João Alves de Araújo Neto, que brincava na rua na ocasião. Ele também morreu. O salva-vidas perdeu o controle do Sandero que estava dirigindo no momento dos primeiros tiros.

O pai do jovem, Neure José Assis Silva, 56 anos, contou ao jornal que encontrou o filho caído no banco do carona. Segundo a família, Andrey, que trabalhava como salva-vidas em uma rede de hotéis em Costa do Sauípe, tinha ido para uma festa no sábado, após levar a filha para ver o avô.