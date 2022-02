Carro do Vacina Express é atingido por tiros no bairro da Federação; veja vídeo

Na madrugada desta sexta-feira (11), um carro que presta serviço à Diretoria de Vigilância Sanitária (DVIS) para o Vacina Express, foi atingido por tidos no bairro da Federação, em Salvador.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em vídeo feito por moradores da região, é possível ver o vidro do veículo destruído e as marcas de balas. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, o caso aconteceu durante uma troca de tiros.

O carro estava estacionado na porta do servidor que trabalha com o veículo Ninguém ficou ferido. Ainda segundo a SMS, o veículo foi recolhido para manutenção. A ocorrência foi registrada e uma investigação será aberta.

Veja o vídeo: