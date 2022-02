Carro roubado é encontrado em caminhão que transportava veículos na Bahia

Durante uma operação de fiscalização de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro roubado foi encontrado em um caminhão cegonha no km 814 da BR-116, no município de Vitória da Conquista (BA). A apreensão foi feita na tarde deste sábado (26), por volta das 15h10.

O caminhão cegonha transportava 10 veículos de passeio. No decorrer da fiscalização a equipe da PRF constatou que entre os carros transportados, um VW/Fox, de cor branca apresentava fortes indícios de fraude, como adulteração nos sinais de identificação veicular.

Foi feita uma análise minuciosa, que encontrou adulterações no automóvel. Após a consulta ao sistema de dados, os policiais descobriram ser um carro roubado no mês de janeiro/2022, na cidade de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, para não levantar suspeitas e “burlas” as fiscalizações, as placas originais do carro foram trocadas por outras, de um veículo da mesma marca e modelo.