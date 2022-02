Cartão BV Visa Gold é crédito ou débito? Tire agora mesmo sua dúvida

Atualmente, existem tantas instituições financeiras, apps de carteira digitais e até mesmo os bancos mais tradicionais, que roubam a cena com ótimas opções de conta e de cartões. A BV, que era conhecida como Banco Votorantim, possui uma linha de cartões com perfis diferentes. Isso, em meio ao mar de produtos financeiros, pode gerar dúvidas. Neste sábado (19), o Notícias Concursos responderá ao questionamento: o cartão BV Visa Gold é crédito ou débito? Descubra tudo agora mesmo.

Saiba um pouco mais sobre o cartão

BV é um nome tradicional para aquelas pessoas que já financiaram algum carro ao longo da vida. O banco é um dos líderes no mercado de financiamento de automóveis. Agora, ele está entrando para o dia a dia das pessoas com a oferta de cartões em parceria com a bandeira Visa. Um desses produtos, de grande popularidade, está gerando dúvidas entre os usuários: cartão BV Visa Gold é crédito ou débito? Quais as vantagens e desvantagens? Continue lendo para descobrir.

Portanto, leia mais: Comef: Comitê de Estabilidade Financeira

Quais as funcionalidades que o cartão BV Visa Gold oferece?

Os cartões da BV possuem a função crédito. São eles:

BV Visa Infinity, também conhecido como BV Único;

BV Visa Platinun (BV Mais);

Visa Gold (BV Livre).

Cada uma dessas opções tem foco em um tipo específico de cliente, oferecendo as condições e vantagens para seu público-alvo. O mais completo é o BV Único, que possui anuidade de R$ 700,00, mas com possibilidade de isenção. Para isso, o cliente deve gastar a quantia de R$ 10.000,00 em utilizando o cartão. Ele também possui cashback de 1,5%, que é uma excelente taxa.

Dessa forma, veja: INSS confirma pagamento de revisão dos auxílios; veja quando

O BV Mais tem cashback de 1%, e anuidade de R$ 118,00. Essa modalidade de cartão não dispõe de nenhuma política de isenção dessa taxa. Por último, também tem o cartão BV Livre, que é o cartão mais simples da instituição. Ele não possui nenhum tipo de anuidade, mas também não tem cashback e nenhum programa de benefícios.

Com isso, concluímos que a resposta para a pergunta “cartão BV Visa Gold é crédito ou débito” é: os dois. Este é um cartão simples, livre de anuidade e que está inserido no formato digital, ou seja, você pode usá-lo nas duas modalidades. O cartão pode ser vinculado a uma conta digital, que é opcional, e com isso ele passa a ter a função débito. Quando você for solicitar o seu cartão BV Visa Gold poderá aderir às duas opções, tendo tanto a função débito, quanto a função crédito.

Portanto, leia: Open Banking: inovação tecnológica que pode otimizar a economia