Cartão de crédito BMG: saiba tudo a respeito desse produto financeiro

É quase impossível sobreviver no mundo atual sem um cartão de crédito. Compras de maior valor que requerem um parcelamento, compra de cursos, serviços, plataformas de streaming, etc., dependem desse produto financeiro. Fato é que todo mundo precisa de um cartão nem que seja para usar em emergências. Hoje, sábado (19), o Notícias Concursos, vai te mostrar o cartão de crédito BMG.

Um pouco mais sobre o cartão de crédito BMG

Há um tempo, existiam pouquíssimas opções de cartões. Conseguir crédito era para poucos, com cobranças de taxas e anuidades altíssimas. Hoje, essa realidade mudou e o que não falta é opções. Os próprios bancos tradicionais melhoraram suas condições, e diversos bancos digitais surgiram. O cartão de crédito BMG é uma opção que vale a pena conhecer.

Assim, leia mais: Vendi meu carro, mas continuo recebendo multas: o que fazer?

Vantagens e desvantagens

O Banco BMG dispõe de saques grátis, transferências sem limites, isenções de taxas e tarifas. Ou seja, é uma opção perfeita para diversas pessoas. Para abrir sua conta, você precisará de uma conexão com Internet, estar munido de sua carteira de identificação e também de um comprovante de endereço.

Você pode abrir sua conta através do site ou do aplicativo BMG. Entre as vantagens do produto digital estão:

Conta totalmente online;

Cartão internacional;

Cashback;

Adesão ao plano Mastercard Surpreenda.

Entre as desvantagens do cartão oferecido pelo banco BMG estão:

Cashback baixo;

Liberação de valores mais altos apenas mediante a pagamento dos planos;

Transferências realizadas para outras instituições são cobradas.

Portanto, leia: MEI pode pagar para se aposentar acima de um salário mínimo?

Conclusão

Se fizermos um balanço entre os lados positivos e negativos podemos concluir que, se você quer um cartão mais básico e não espera muitas funcionalidades dele, o BMG irá te atender. A questão da transferência ser cobrada, é facilmente resolvida com o Pix. E o cashback é oferecido, apenas não é uma quantia muito alta.

Por ser um cartão com cobertura internacional, com saques grátis e livre de anuidade, já é o suficiente para ser considerado um bom cartão de crédito. Se você é um cliente com necessidades específicas e demandas altas, o Banco BMG pode não ser a melhor opção.

A bandeira vinculada ao cartão é a Mastercard, bem como tudo relacionado ao produto financeiro resolve-se dentro do aplicativo, através do site ou do telefone. Tal condição pode ser um empecilho para pessoas que não se dão muito bem com a tecnologia. Agora que você já sabe tudo sobre o cartão de crédito BMG, baixe o app e solicite uma análise de crédito.

Assim, veja: Cadastro Tarifa Social de Energia Elétrica: como fazer para pagar um valor menor na conta?