O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro. Confira mais informações sobre o cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade.

Cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade

Conforme informações oficiais do Banco PAN, cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade pode ser solicitado pela pessoa física que comprove renda de um salário mínimo (R$ 1.212,00) no momento atual.

Benefícios

O cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade possui muitos benefícios, confira alguns:

Anuidade Zero

Parcelamento da fatura em até 18x;

Diversos limites disponíveis;

Gestão 100% digital e fácil, pelo app do PAN.

Descontos em diversas empresas parceiras

Além disso, o cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade oferece descontos em diversos parceiros, como Casas Bahia, Netshoes, Americanas, Philips, Drogaria Pacheco, CNAGO, dentre muitas outras empresas que oferecem diversos produtos e serviços.

A solicitação deve ser feita no site do Banco PAN e passará por análise de crédito conforme as políticas estabelecidas pela empresa.

A solicitação também pode ser feita na Serasa eCred

No entanto, o Banco PAN é um dos parceiros da Serasa eCred, sendo assim, o cartão de crédito também está disponível para você no Serasa eCred, basta acessar o site da instituição e realizar a sua solicitação.

Além disso, na Serasa eCred você pode realizar a solicitação desta e de outras opções de cartões de crédito – com ou sem anuidade – bem como também é uma plataforma que disponibiliza propostas para empréstimos pessoais, sendo viável para quem busca por esses serviços analisando o custo-benefício.

O cartão de crédito do Banco Pan sem anuidade é uma opção viável dentro do seu planejamento financeiro, já que permite que você faça o gerenciamento dos seus gastos, podendo centralizá-los.

Analise os benefícios dentro do seu planejamento

Há diversas outras opções de cartões de crédito disponíveis no mercado financeiro, sendo viável que você analise cada uma delas através da viabilidade de seus benefícios.

Custo-benefício e programas de cashback

Por exemplo, várias empresas disponibilizam programas de cashback, porém, os benefícios são diferenciados. Sendo assim, é viável analisar as propostas para que você possa realizar uma troca viável financeiramente, abdicando do cartão de crédito pago, trocando-o por uma opção sem anuidade.

Centralize os seus gastos de forma planejada

Todavia, é possível que você opte por algum cartão de crédito com anuidade reduzida, analisando custo-benefício, já que pode ser bastante viável para a centralização de gastos, considerando os programas de cashback e o seu planejamento financeiro pessoal.