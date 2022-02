Cartão de crédito Santander SX: saiba mais sobre esse produto financeiro

O cartão de crédito é uma necessidade na vida de qualquer pessoa. Seja para comprar produtos para o dia a dia, ou para parcelar compras grandes, como eletrodomésticos e até mesmo veículos. Esse produto financeiro é uma facilidade que todos deveriam ter acesso. Por isso, conheça hoje, na matéria que o Notícias Concursos preparou nesta quinta-feira (24), mais informações sobre o cartão de crédito Santander SX, o cartão que oferece crédito até mesmo para negativados.

Saiba mais sobre o cartão de crédito Santander SX

Muitas instituições barram a liberação de crédito para pessoas que estão com o nome sujo, mas também existem ótimas opções para pessoas negativadas. Os bancos digitais oferecem diversas possibilidades, por exemplo, Nubank, C6, Inter, Digio e etc. Outra boa alternativa é o cartão de crédito Santander SX, que oferece ótimas condições para seus clientes.

O cartão do Santander surgiu em novembro de 2021. Ele não apresenta critérios muito avançados para liberação de crédito e não é necessário ter conta ativa no banco. Caso seja seu primeiro cartão, ou você esteja com a pontuação do CPF baixa, é uma excelente escolha.

O XS é o substituto do Free. Esse cartão é chamado “de entrada”, que é a modalidade mais simples que a empresa dispõe. Ademais, a bandeira vinculada é Visa, além de possuir uma moderna opção de pagamento por aproximação, facilitando bastante a vida de seus usuários por dispensar o uso de senhas.

Cobranças sobre o cartão

É bom alertar que o cartão possui anuidade de R$ 399,00, podendo dividir esse valor em até 12 prestações. Assim, cada cartão extra emitido para o titular terá uma anuidade de R$ 200,00. Contudo, algo positivo desse produto financeiro é que é bem simples de se ver livre dessa anuidade. Basta realizar compras mensais com quantias acima de R$ 100,00. Ou seja, todo mês que você atingir esse valor mínimo, a parcela deixará de ser cobrada.

Caso aconteça de seus gastos ficarem abaixo dos 100%, será cobrado o valor da parcela referente à anuidade. O cartão de crédito não oferece muitas vantagens para pessoas que buscam uma experiência mais completa, como, por exemplo, acumular pontos em todas as compras, pois ele não possui essa possibilidade.

A renda mínima, necessária para solicitar seu cartão, é de R$ 500,00 reais, caso você tenha conta aberta no banco, e de R$ 1.045,00 caso você não seja cliente da instituição. Ademais, se você tiver interesse em solicitar seu cartão de crédito Santander SX basta entrar no site e fazer a análise na hora. Garanta o seu para usufruir de todas as facilidades que ele dispõe.

