Você pode inserir o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro. No entanto, é importante que você faça uma centralização de gastos para que você possa controlar melhor o valor da fatura mensal, bem como você deve gerar economia doméstica na sua rotina.

Cartão de crédito sem anuidade: a força das fintechs no seu fluxo financeiro pessoal

Além disso, é importante que você tenha clareza de que o cartão de crédito não é uma renda extra; já que muitas pessoas utilizam cartão de crédito como uma extensão de seu rendimento mensal; o que cria um ciclo contraproducente de endividamento.

Confira algumas opções de cartão de crédito sem anuidade disponíveis no mercado financeiro atual:

Banco Inter

O Banco Inter tem se destacado no mercado financeiro, considerando o crescimento elevado das contas digitais nos últimos anos. O Inter oferece cashback por meio de diversos programas para o cliente que possui o cartão de crédito sem anuidade da instituição, bem como também estimula o investimento.

Haja vista que o Banco Inter foi uma das primeiras empresas do mercado financeiro a incentivar novos investidores por meio de cashback para quem realizar investimentos por meio de sua plataforma.

Nubank

A fintech Nubank certamente dispensa apresentação, já que é a empresa de maior autoridade no mercado financeiro, dentre as fintechs.

Entretanto, além do cartão tradicional “roxinho”, o Nubank também possui um novo produto, o cartão de crédito Ultravioleta. Porém, essa opção inovadora não é disponibilizada para todos os clientes e para que a anuidade deste cartão novo seja gratuita, é preciso atender a alguns critérios específicos.

Assim sendo, é viável conhecer os programas de cashback da Nubank, já que são cartões vantajosos para quem centraliza os gastos.

Neon

Assim como as opções anteriores, o banco Neon oferece uma conta bancária digital com um aplicativo intuitivo e facilitado. Além disso, oferece cartão de crédito sem anuidade com programa de cashback, bem como, o Neon também estimula que o cliente faça compras no débito, através de um programa de cashback voltado para essa finalidade.

Abdique das taxas e mantenha excelentes serviços bancários

Ressaltamos que todas as instituições citadas possuem programas de cashback diferenciados. Portanto, é importante que visite o site oficial da instituição de seu interesse para que possa conhecer o programa disponível no momento. Pois nenhum programa de cashback é estático.

Além disso, você pode obter outras vantagens ao aderir a conta bancária digital, como abdicar da taxa da sua conta tradicional. Sendo assim, procure analisar as oportunidades oferecidas ao cliente final, considerando a elevação das propostas das fintechs e a concorrência gerada entre as startups e os bancos tradicionais.