O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro pessoal, desde que você faça adaptações pertinentes, considerando que o seu cartão de crédito sem anuidade precisa ser um fator que te ajude a gerenciar suas finanças.

Cartão de crédito sem anuidade: dicas de planejamento e opções

Para que não crie um novo ciclo endividamento com o cartão de crédito (com ou sem anuidade), deve conceituar que o cartão não é uma extensão do seu rendimento mensal. Este é um ponto principal para quem deseja planejar suas finanças, considerando que muitas pessoas utilizam o cartão como se o seu limite fosse um valor a mais para o seu mês; o que torna inevitável o aumento do endividamento.

Centralize gastos

Por isso, é importante que você utilize o cartão de crédito de maneira resolutiva. Dentro de um planejamento financeiro, você pode centralizar suas compras mensais no cartão de crédito sem anuidade; considerando que muitas empresas oferecem cashback para clientes que utilizam com frequência o seu cartão; o que pode ser bastante interessante dentro de uma análise do seu custo-benefício.

Nubank

Por exemplo, O Nubank é uma empresa bastante conceituada no que diz respeito ao a serviços bancários; bem como é uma fintech de sucesso por vários fatores.

O cartão de crédito tradicional da Nubank é sem anuidade e você pode solicitá-lo diretamente pelo aplicativo. Além disso, a fintech também lançou o cartão de crédito Ultravioleta, que pode ser sem anuidade, porém, é necessário que o cliente atenda a alguns critérios da instituição.

No entanto, pode ser viável que você analise os produtos bancários da Nubank; já que, ainda que o seu programa de cashback principal seja cobrado do cliente, o custo-benefício pode ser bem interessante para quem centralizar suas compras mensais.

Banco Inter

O Banco Inter é outra empresa que oferece cashback dentro de um programa para o cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o Banco Inter também incentiva novos investidores. Haja vista que a instituição oferece programas de cashback para estimular o investimento através de sua plataforma, dentre outros benefícios.

Neon

O Neon é um banco que também está crescendo no mercado financeiro e oferece conta bancária digital e cartão de crédito isento de tarifas. Além disso, o Neon tem um diferencial quanto ao seu cashback. Pois, além de oferecer cashback para o cartão de crédito, também oferece recompensas para quem utiliza a função débito do seu cartão.

Sendo assim, é importante que você analise as disponibilidades do mercado financeiro para que você possa centralizar seus gastos no seu cartão de crédito sem anuidade. Dessa forma, poderá obter benefícios para além da ausência da tarifa, considerando que o cashback pode ser bastante interessante para o cliente final. Ressaltamos que nenhum programa de cashback é estático, por isso, consulte os canais oficiais das instituições para conhecer seus benefícios no momento atual.