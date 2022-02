É possível inserir o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro, considerando que você pode centralizar seus gastos em um único canal de controle financeiro.

Cartão de crédito sem anuidade: opção para centralizar seus gastos

O cartão de crédito sem anuidade pode oferecer benefícios aos clientes que vão além da ausência da tarifa principal. Haja vista que muitas empresas oferecem atrativos programas de cashback. De forma sucinta, cashback é uma espécie de retorno para o cliente, como se fosse uma premiação dada ao cliente por estar utilizando o produto bancário.

Cashback

O programa de cashback não é padronizado, por isso, existem vários tipos de programas. Sendo assim, há empresas que oferecem pontuações para que o cliente possa trocar por produtos; há outras que oferecem descontos diretamente na fatura do cartão, por exemplo.

Nubank

Ao analisar o programa de cashback você pode se deparar com algumas opções que sejam cobradas do cliente, ainda que o cartão de crédito seja isento de tarifas, como é o caso do programa de cashback do Nubank.

Considerando que o cartão de crédito tradicional ‘roxinho’ do Nubank é isento de tarifas. Entretanto, embora seja cobrado do cliente, o cashback do Nubank pode ser muito interessante para quem centralizar os seus gastos; já que pode ser uma fonte de excelente custo-benefício.

Além do cartão tradicional, a fintech Nubank também oferece o cartão de crédito Ultravioleta, que não possui ausência da anuidade como uma regra, já que para que o cliente fique isento de tarifas, é necessário atender aos critérios da instituição. Todavia, pode ser viável avaliar essa possibilidade.

Neon

O banco Neon oferece um cartão de crédito sem anuidade, juntamente com uma conta bancária facilitada; o que pode ser relevante para que você insira tais produtos bancários no seu planejamento financeiro.

O diferencial do banco Neon fica por conta do cashback voltado para a função débito do cartão, algo que se destaca no mercado financeiro de forma geral.

Banco inter

Já o Banco Inter, além de oferecer uma conta bancária digital e cartão de crédito sem anuidade, tal como as opções anteriores, também estimula o cliente para que se torne um investidor, oferecendo cashback para que o cliente invista diretamente por meio de sua plataforma.

Portanto, é possível entender que há diferentes maneiras de analisar os benefícios oferecidos pelas fintechs, indo além do cartão de crédito sem anuidade. Entretanto, é importante ressaltar que nenhum programa de cashback é estático. Por isso, é importante que você conheça as opções disponíveis no mercado. Assim sendo, verifique nos sites oficiais de cada uma delas qual é a vantagem que a empresa oferece no momento.