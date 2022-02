Cartão de crédito Shoptime é uma boa opção? Entenda mais sobre o produto financeiro

A empresa Shoptime foi fundada no ano de 1995, e é lembrada pelo seu canal de TV onde são mostrados seus produtos eletroeletrônicos. Atualmente, ela está incorporada a outra companhia chamada B2W Digital, que atua na venda de produtos diversos através de um site próprio. Agora, a empresa conta também com o próprio cartão de crédito Shoptime. Entenda melhor na matéria desta sexta-feira (25) do Notícias Concursos.

Saiba tudo que você precisa sobre o cartão de crédito Shoptime

Atualmente, diversas empresas grandes de vendas de produtos oferecem seu próprio cartão de crédito. Um exemplo disso é o Mercado Livre, que incorporou essa nova funcionalidade ao seu portfólio. Hoje, conheceremos mais sobre as vantagens e desvantagens do cartão de crédito Shoptime.

O cartão da empresa funciona como um cartão normal. Atualmente ele é liberado com a bandeira da Visa, mas antes era a da Mastercard. Para compras no próprio site eles oferecem boas condições e descontos para os clientes. Ademais, esse produto financeiro também está incluso em programas de fidelidade e de cashback.

Dessa maneira, suas compras feitas na função de débito podem render tanto produtos, quanto passagens aéreas e demais experiências. Sem contar no cashback que você tem direito. Assim, com essas prévias informações, podemos concluir que o cartão oferece boas vantagens, mas será que compensa em relação às desvantagens?

Vantagens e desvantagens do cartão

Os principais pontos negativos são as taxas cobradas pela instituição. O cartão não é isento de anuidades. Dessa forma, o total pago, ao final do ano, é de R$ 170,00 reais, divididos em até 12x. Outras diversas taxas são aplicadas, como taxa para sacar dinheiro, e caso seja necessário, retirar segunda via, onde é cobrado um valor de R$ 20,00.

O banco possui um app e um site onde se resolvem possíveis problemas com o cartão, o que facilita, de certa forma, a comunicação. A empresa é vinculada ao banco Cetelem, sendo que, quando a solicitação do produto é feita por meio do site, a análise é de responsabilidade da financeira dessa instituição. A empresa tem uma reputação mediana no site Reclame Aqui. Este é um portal onde os consumidores podem fazer reclamações e deixar sua nota sobre serviços prestados.

O que podemos concluir é que, se você é um consumidor fiel da marca Shoptime, esse cartão pode ser uma boa opção para você. Agora, para quem busca um simples cartão de crédito, acreditamos que existem opções melhores. Isso porque a empresa possui muita burocracia e taxas nada atrativas para o consumidor comum.

Recomendamos que você veja, com detalhes, todas as taxas cobradas pela instituição. Dessa forma, será possível checar mais a fundo se o cartão de crédito Shoptime é mesmo uma boa alternativa para você.

