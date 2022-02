Cartão do Auxilio Brasil de R$400 será entregue na residência; veja como receber

O Auxílio Brasil começa uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 14 de fevereiro. Desta vez, será disponibilizada a quarta parcela do novo programa social. As famílias beneficiárias terão acesso a um valor médio de R$ 400.

Este mês, cerca de 17,5 milhões de famílias serão atendidas. O número foi elevado ainda janeiro, quando o Governo Federal incluiu mais 3 milhões de beneficiárias. Até então, o programa ajudava apenas as 14,5 milhões de famílias transferidas do Bolsa Família.

Cartão do Auxílio Brasil

Devido a recente leva de concessão, novos cartões do programa devem ser distribuídos. As famílias recém-incluídas devem ter acesso a ferramenta a partir de fevereiro.

Os cartões serão enviados pela Caixa Econômica Federal através dos Correios. Aqueles que já recebiam o Bolsa Família, por sua vez, continuarão usando o cartão do antigo benefício.

O benefício do Auxílio Brasil pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que disponibiliza uma série de serviços bancários aos seus usuários. Também é possível realizar o saque do benefício usando o cartão social. Vale lembrar que os beneficiários têm até 120 dias para sacar o abono após a liberação.

Calendário do Auxílio Brasil – fevereiro

Nº final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro

Saque do Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem

Dentre algumas possibilidades, os beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar a mensalidade do programa por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas antes de explicar este procedimento na prática, veja os outros meios para resgate:

Nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico);

Nas casas lotéricas;

Nos correspondentes Caixa Aqui;

Nas agências físicas da Caixa.

Saque do Auxílio Brasil no aplicativo Caixa Tem

Antes de qualquer coisa, o beneficiário deve se certificar de que recebe o abono do programa social por meio da plataforma digital. Confirmada esta informação, siga os passos abaixo:

Abra o Caixa Tem e selecione a opção “saque sem cartão”; Na sequência, clique em “gerar código de saque“. O código de saque tem validade de 1 (uma) hora, e deve ser gerado novamente no caso de o beneficiário não fazer o saque nesse período de 60 (sessenta) minutos; Agora, vá até um caixa eletrônico para continuar com a operação; Na tela do terminal, acesse a opção de “Saque do Auxílio Emergencial”; Logo em seguida, insira o número do CPF e clique na opção de “Continuar”; Feito isto, insira o código de 6 (seis) números que foi gerado anteriormente no aplicativo; Para prosseguir, toque em “Continuar” e aguarde a liberação das cédulas.

Vale ressaltar que o prazo para fazer o saque dos valores do Auxílio Brasil é de 120 dias, contados a partir do depósito dos valores na conta bancária. Caso o benefício não seja sacado nesse tempo, o valor será devolvido ao programa, de acordo com o que foi definido pelo próprio Ministério da Cidadania.