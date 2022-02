Cartão do Auxílio Brasil: veja se você tem direito

A partir do próximo dia 14, milhões de famílias devem receber a nova rodada do Auxílio Brasil – programa que substitui o Bolsa Família. Os valores devem ser de aproximadamente R$400,00. Uma novidade é o cartão oficial do Auxílio Brasil, que já começou a ser enviado.

Mas quem tem direito e qual a diferença para quem receber o cartão do Auxílio Brasil? Veja essas e outras respostas abaixo:

Quem tem direito ao cartão do Auxílio Brasil?

Tem direito ao cartão do Auxílio Brasil as três milhões de famílias que começaram a receber o benefício em fevereiro e antes não estavam inscritas no Bolsa Família.

Antes de receber o cartão do Auxílio Brasil, a família ainda receberá uma comunicação sobre o programa e o segunda correspondência deve chegar com o cartão. Lembrando que os envios serão feitos pelos correios e no endereço cadastrado no CadÚnico, por isso, mantenha os seus dados atualizados.

O cartão deve ser emitido em nome do responsável da família e ser utilizado para saque do benefício. O aplicativo Caixa Tem pode também continuar a ser usado para transferências, pagamento de contas e saque.

Lembrando que o prazo para movimentação dos valores é de 120 dias.

Quem não deve receber o cartão do Auxílio Brasil?

os antigos beneficiários do Bolsa Família, pelo menos de imediato, não devem receber o cartão do Auxílio Brasil. Isso porque os saques do novo programa social pode ser feito também com o cartão do Bolsa Família, que continua válido.

Saques sem cartão

Mesmo sem o cartão é possível que tanto os antigos como os novos beneficiário movimentem os valores. Para pagamento de contas, transferências e saques o aplicativo Caixa Tem, utilizado no Auxílio emergencial, continua disponível.

É possível gerar um código no Caixa Tem e realizar o saque em qualquer agência. A validade de cada código é de uma hora e se não deu tempo de sacar, basta gerar outro, sem qualquer prejuízo.

Calendário do Auxílio Brasil – Fevereiro

Calendário do Auxílio Brasil 2022 – Fevereiro Número final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro