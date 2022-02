Cartão postal de Penedo recebe serviço de limpeza e manutenção

Trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Decom PMP

Um dos mais conhecidos cartões postais de Penedo está limpo do mato que cresce em toda sua extensão, da margem do Rio São Francisco à formação rochosa que inspira o nome da cidade.

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a gestão Crescendo Com Seu Povo retirou a vegetação da Rocheira, ponto turístico que recebe a visita de moradores e visitantes.

O zelo da gestão Ronaldo Lopes com o patrimônio do povo penedense também envolve a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), pasta responsável por executar obras na cidade e na zona rural.

O trabalho dessa pasta na Rocheira recuperou parte do passeio público danificado por ação do tempo, passagem para pedestres localizada por trás da sede da Prefeitura de Penedo que dá acesso ao mirante com vista para o Rio São Francisco.