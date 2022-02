Casa Bar do Rio Vermelho reúne chefs e muito samba durante Carnaval

Enquanto o Carnaval ainda não foi liberado na avenida, o restaurante Casa Bar do Rio Vermelho preparou uma folia especial e intimista. Com a assinatura do chef residente Matheus Almeida, o espaço apresenta seus famosos petiscos de 24 a 27 de fevereiro. Além da gastronomia, estes dias ainda contarão com drinks diferenciados e o samba característico do local.

Batizado de ‘Carnabar’, os ingressos já estão à venda pelo aplicativo ou site do partikoficial. E não para por aí! No sábado, dia 26, Matheus Almeida convidou João Diamante, um dos chefs mais renomados do Brasil.

O convidado trabalhou com uma das maiores lendas da gastronomia mundial, o chef Alain Ducasse no restaurante da Torre Eiffel e é chef executivo do restaurante ‘Na Minha Casa’.

Carnabar do Casa bar no Rio Vermelho

Quando? Entre os dias 24 e 27 de fevereiro, a partir das 12 horas

Onde? Casa Bar (Praça do Colombo, n.80, Rio Vermelho)

Contato? 71.99999-5088