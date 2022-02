Casamento de Rita Batista e Marcel Suzart chega ao fim após 6 anos; saiba motivo

O relacionamento entre a jornalista Rita Batista e Marcel Suzart chegou ao fim após 6 anos. Segundo o site “Alô, Alô Bahia”, o principal motivo para o término foi a mudança permanente da baiana para São Paulo, por conta de sua função como repórter na TV Globo.

Os dois se casaram em 2017 em uma cerimônia íntima que aconteceu no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Rita e Marcel tiveram um filho, Martim, que nasceu no mesmo ano do casório. Apesar da surpresa, o término foi de maneira amigável.

