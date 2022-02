Casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle está por um fio, diz colunista

Sabrina Sato e Duda Nagle vivem uma grande crise no casamento, segundo informações de Fábia Oliveira, do “Em Off”. De acordo com a jornalista, mesmo com a assessoria da apresentadora afirmando que está tudo bem, o clima está longe de ser pacífico.

A coluna revela que fonte garantiram que o ator só quer malhar e cuidar da filha, além de se recusar a acompanhar Sabrina em eventos e compromissos. Duda ainda teria sido flagrado recentemente sem a aliança no dedo, após deixar os estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

Esta semana, o ator fez uma publicação nas redes sociais onde se declarou para a ex-BBB. “Meu amor, sou estabanado nesses momentos de datas comemorativas e declarações. Mas isso nem preciso falar, né? Acho que vou na linha do ‘menos é mais’. Te amo”, escreveu. Como resposta, Sabrina publicou um “Eu te amo” com emoji de coração e não fez nenhuma publicação para o maridão.

A coluna ainda afirma que o único motivo para a separação do casal não ter sido oficializada é a filha do casal, Zoe, que é muito apegada ao pai.