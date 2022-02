Catadores de materiais recicláveis protestam na Câmara Municipal de Salvador

O ato foi organizado pelas cooperativas da capital baiana (Cooperguary, Cooperes, Coleta Cidadã, Coocreja, Camapet, Cooperbrava, Caec, Crun, Coopcicla, Cooperbrava, Cooperlix, Canore, Recicoop, Braço Forte e Cooperbariri) integrantes do Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia, Movimento Nacioanal dos Catadores/as de Materiais Recicláveis da Bahia (MNCR-Ba) e do Centro de Arte e Meio Ambiente (CAMA).

Ao g1 Bahia, o catador de materiais recicláveis e integrante do CAMA e do Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia, Joilson Santana, explicou que o trabalho feito pelos profissionais promove a distinção adequada dos resíduos sólidos produzidos durante o Carnaval.

Os trabalhadores do setor cultural e de eventos de Salvador receberão, pelo segundo ano consecutivo, o auxílio SOS Cultura II. O projeto de lei do auxílio (nº 35/2022), enviado no dia 17 de fevereiro, só foi votado na tarde desta terça-feira (22) no plenário da Câmara Municipal de Salvador e aprovado por unanimidade. A votação começou por volta das 15h e aconteceu em regime urgência urgentíssima. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Casa, vereador Geraldo Júnior (MDB).