CCR abre 700 vagas em cursos gratuitos sobre empreendedorismo e tecnologia para mulheres

Com o objetivo de promover a diversidade e a educação, a CRR em parceria com a CCR Metrô estão promovendo dois cursos voltados totalmente para mulheres. As oportunidades são gratuitas e tem como temas de capacitação o empreendedorismo e a tecnologia.

Os cursos são “Despertando a Empreendedora”, com 200 vagas mulheres que moram e querem desenvolver um negócio próprio em bairro populares; e o “Elas na Tech”, tem 500 vagas com o tema central voltado para tecnologia.

Para se inscrever no curso de empreendedorismo, as interessadas devem se candidatar pelo site até o dia 21 de março. Enquanto que, o “Elas na Tech” estarão com inscrições até dia 31 de março, em outro site.

Podem participar mulheres com mais de 18 anos de todo o país.

Despertando a Empreendedora

A capacitação Despertando a Empreendedora oferecerá aulas online gratuitas e ao vivo sobre temas como Autoconhecimento, Como entender o seu Público?, Gestão do Tempo, Marketing, Gestão Financeira, Gestão de Equipe, Logística e aprendizados em momentos de crise. Doze empreendimentos selecionados ao final do programa receberão a premiação de R$ 1.000,00 do Instituto CCR e um plano de mentoria exclusivo para colocar em pé o negócio gestado durante o programa. A formação tem linguagem descomplicada e pegada “mão na massa”. As selecionadas contarão ainda com mentoria dos colaboradores do Grupo CCR.