Cedro Technologies abre mais de 80 vagas de emprego

A Cedro Technologies, empresa do ramo de software voltada ao mercado financeiro e negócios digitais, está com mais de 80 vagas para diferentes setores de atuação.

Para se inscrever nas oportunidades, as pessoas interessadas precisam acessar a página de carreiras da empresa no site: lp.cedrotech.com/carreiras.

A área de Tecnologia da Informação conta com o maior número de vagas disponíveis, com oportunidades para Analista de Desenvolvimento Front-end, Back-end e Mobile, além de Squad Leader e Engenheiro de Dados. Outras áreas, como Comercial e Marketing também contam com oportunidades, como Analista de Sucesso do Cliente, Redação para Web e Videomaker.

Anywhere Office

Acompanhando as tendências do mercado, a Cedro Technologies adotou o Anywhere Office como modelo de trabalho para a maior parte de seus colaboradores.

Nesse formato, os profissionais podem trabalhar do local que preferirem, de qualquer lugar do mundo. Com isso, as vagas não se restringem a uma localidade específica, aceitando candidatos de todo o Brasil e também de outros países.

De acordo com a Head de Talentos Humanos na Cedro Technologies, Patrícia Mourão, o Anywhere Office é uma das demonstrações da cultura da empresa.

“Na Cedro, temos a confiança como base em todas as nossas relações. A autonomia e a flexibilidade dos colaboradores é o reflexo de tudo isso. O Anywhere Office é uma das formas de manifestarmos nosso jeito de ser e tem dado muito certo”, afirma Patrícia Mourão.

Sobre a Cedro Technologies

A Cedro Technologies atua no mercado desde 2005 e visa oferecer suporte na transformação digital das empresas de forma constante, de modo a participar efetivamente da otimização de processos e crescimento dos clientes.

Mensalmente, mais de 1 milhão de usuários são atendidos com os diferentes produtos da Cedro Technologies, por meio dos seus mais de mil clientes corporativos.

Entre as soluções oferecidas pela Cedro, estão produtos como: Fast Trade, plataforma que exibe dados e permite a negociação de ações na Bolsa de Valores brasileira; PEOPLE, plataforma de comunicação com inteligência artificial voltada para negócios digitais; Data Engine, solução que valida e consulta dados para que empresas estejam em compliance com seu segmento e evitem riscos para seus negócios (antifraude); entre outros produtos voltados para investimentos no mercado de capitais.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cedro Technologies.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Novo saque do Auxílio Emergencial; veja se você tem direito.