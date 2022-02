Censo Escolar 2021: rede privada tem queda de 10% no número de matrículas em dois anos

A rede privada de ensino registrou uma queda de 10% nas matrículas nos dois últimos anos, durante a pandemia da Covid-19. Os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgado pelo Inep, mostram que a queda foi menor na rede pública, registrando redução de apenas 0,5% no número de matrículas.

De acordo com os dados do Censo Escolar 2021, em 2020, o número de matrículas nas escolas privadas da educação básica era de 8.791.186, enquanto, em 2021, o número de matrículas era 8.136.345. Antes da pandemia, em 2019, o ensino privado contava com 9.134.785 alunos matriculados na educação básica.

Conforme os dados do Censo ao longo dos anos, esse é o quinto ano seguido de queda no número geral de matrículas na educação básica no país, que inclui os seguintes níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental o ensino médio.

Em ambas as redes de ensino, pública e privada, a maior queda no número de matrículas foi registrada na educação infantil. Entre os anos de 2019 e 2021, a redução geral no número de matrículas na creche foi de 9%. A rede privada apresenta a maior perda de alunos, com a diminuição de 21,6%. Já a rede pública teve redução de 2,3% nas matrículas das creches.

Ensino médio

Entre os ciclos da educação básica, apenas o ensino médio registrou crescimento no número de matrículas, tendo aumento de 4,1% de 2019 até 2021. De acordo com o Instituto, o “crescimento estabelece uma tendência de aumento nas matrículas observada nos últimos dois anos”.

De acordo com o presidente do Inep, Danilo Dupas, “As informações [divulgadas no Censo] servem de base para recurso do governo federal e subsidiam o planejamento das avaliações, por exemplo”.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também A Unesp liberou a lista da 2ª chamada do Vestibular 2022; saiba mais.