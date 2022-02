Centro Livre de Música de São Bernardo encerra inscrições para cursos gratuitos

O Centro Livre de Música de São Bernardo encerra nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, o período de inscrição para as novas turmas dos cursos de música gratuitos. Os interessados devem realizar as inscrições até as 23h59 de hoje, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

As vagas ofertadas pelo Centro Livre de Música abarcam 16 opções de modalidades, entre elas canto coral, flauta doce, violão, musicalização infantil e acordeom, nos níveis iniciante e básico. De acordo com o Centro, as oportunidades são para crianças a partir de 7 anos, jovens, adultos e idosos. Os cursos livres contam com aulas gratuitas ministradas na sede do Centro Livre de Música.

As inscrições para o Coral Municipal de São Bernardo também terminam nesta sexta. Podem se inscrever pessoas maiores de 16 anos. Para o canto coral para a terceira idade, a idade exigida é acima de 45 anos. Já para a prática de conjunto (madeiras, metais e percussão), podem realizar a inscrição pessoas com idade a partir de 14 anos. O preenchimento das vagas para o coral é feito a partir de teste.

Caso o número de inscritos para os cursos de música seja maior do que o número de vagas, o Centro abrirá uma lista de espera. Os inscritos na lista de espera serão chamados caso haja desistência de alunos.

