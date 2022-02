Centro universitário UNIFAEL abre 5700 vagas com bolsas para alunos do Prouni

O UNIFAEL, centro universitário pioneiro em ensino a distância no Brasil, ofertará 5700 vagas para alunos do PROUNI. Com ingresso ainda no 1º semestre de 2022, as inscrições estarão abertas de 23 até 25 de fevereiro de forma gratuita e online e as bolsas são válidas para todo o curso.

A oportunidade conta com bolsas de 100% (integral) e 50% (parcial) para os cursos de Graduação. Para se inscrever, os interessados já podem acessar o site do PROUNI e verificar as vagas disponíveis por cidade, curso e instituição de Ensino. Depois, preencher o formulário de requisitos descritos para ter direito ao benefício.

Entre os requisitos para concorrer a uma vaga no UNIFAEL por meio do PROUNI estão: a participação no último ENEM com mínimo 450 pontos na média das notas do exame, e nota superior a zero na redação; que estejam ingressando na sua primeira graduação.

Além disso é preciso ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada como bolsista integral da própria escola; pessoas com deficiência; professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, e concorrer a bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

Somente estudantes com renda bruta familiar de até 1 salário-mínimo e meio por pessoa conseguem o direito à bolsa integral (100%). Já os estudantes com renda bruta familiar de até 3 salários-mínimos por pessoa podem tentar a bolsa parcial (50%).

O aluno que escolher o UNIFAEL fará uso do ambiente virtual de aprendizagem mais moderno do mundo, além de outras inúmeras vantagens, como estudar em um curso online quando e onde quiser, mas com suporte presencial sempre que o aluno precisar.

Já para os interessados em ingressar em um curso superior, mas que não atendem aos pré-requisitos do PROUNI, o UNIFAEL preparou um programa de bolsas e descontos por tempo limitado, com mensalidades a partir de R$ 104,90 para os cursos de Graduação.

Os interessados devem procurar o Polo UNIFAEL da sua cidade para garantir os descontos que são por tempo limitado.

