Cerca de 60 empresas foram abertas em janeiro através do Inova Simples

O Inova Simples é um sistema que foi criado para facilitar o processo de abertura de uma startup, que são empresas com o foco para inovação e utilizam do que geralmente existe de mais moderno no mundo tecnológico. Tem algumas peculiaridades no seu regime de tributação, sendo vantajoso para quem está empreendendo no país, muito mais do que o regime CLT.

Somente no mês de janeiro, cerca de 60 empresas foram abertas através do Inova Simples. O acesso também pode ser realizado através do gov.br. Através do site é possível conferir os detalhes que mostram como as soluções tecnológicas simplificam a abertura de negócios em vários nichos, além do atendimento centralizado em que é possível fazer tudo com apenas uma ferramenta.

Iniciativa dispensa uma série de documentos burocráticos para empresas

A iniciativa está trazendo vários pontos de destaque para os empreendedores, começando pela parte de que dispensa o comparecimento presencial do empresário aos cartórios e juntas comerciais.

Após a realização do pedido, será concedido de maneira imediata o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), fazendo com que o empreendedor comece as suas atividades dentro do mesmo dia.

O cadastro fica disponível dentro da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Localização de Empresas e Negócios (Redesim), onde o Inova Simples também serve para comprovar o caráter inovador da atividade. Para as empresas que optarem por se inscrever nesse sistema, terão a possibilidade de comercializar os produtos e serviços em primeiro momento dentro de um aspecto experimental.

Veja o passo a passo para se inscrever no Inova Simples

O processo de inscrição é prático, começando pelo preenchimento de uma autodeclaração onde o empreendedor se enquadra em uma atividade de baixo risco e fica comprometido em obedecer à legislação local. O negócio poderá funcionar sem a necessidade de um alvará, até que o seu registro definitivo não fique pronto.

Existem algumas dúvidas que ainda são bastante frequentes em relação ao Inova Simples. Uma delas é a pergunta de se uma empresa que já está inscrita no Simples Nacional, de se ela pode se inscrever também nesse sistema de pessoa jurídica, porém a resposta por enquanto é que não.

Outros benefícios que também são obtidos através do cadastro no Inova Simples se referem a ter prioridade no pedido de análises de marcas e patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além do compartilhamento de informações com o Redesim.

Atendimento de empresas através de Balcão Único

Esse procedimento simplificado para a abertura de empresas já está sendo estendido para os demais modelos de negócio, pois ainda em janeiro o Balcão Único passou por uma reestruturação e teve o seu espaço de atendimento ampliado para até 17 juntas comerciais por estado.

A tecnologia está unindo as informações da União Federal, juntamente com os demais estados e municípios, permitindo que seja realizado o registro da empresa e também uma obtenção de CNPJ através de um formulário digital único que se encontra disponível na Internet, em parceria com o Governo Digital do Ministério da Economia.