Cerca de 70% dos municípios ainda não iniciaram as aulas presenciais

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e divulgado nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, revela que mais de 70% dos municípios brasileiros ainda não começaram as atividades escolares presenciais do ano letivo em 2022. Desse modo, as aulas presenciais tiveram início em apenas ¼ dos municípios.

A vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 já foi liberada para acontecer normalmente em 95,5% dos municípios do Brasil. Porém, mesmo com a vacinação das crianças, os estudantes estão frequentando as atividades presenciais de ensino em apenas 25,9% das localidades.

De acordo com a pesquisa da CNM, feita no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, apenas 21,3% das prefeituras ouvidas afirmou que a vacina será obrigatória para as aulas presenciais.

Ao todo, a CNM ouviu 1.827 prefeituras. A maioria dos gestores (51%) afirmaram que ainda não há uma decisão sobre a cobrança da vacina. Outros 26,2% informaram que as escolas não deverão cobrar o passaporte vacinal.

Internações por covid e carnaval

O levantamento aponta ainda que houve aumento das internações em 37% dos municípios pesquisados. Por outro lado, 33,6% municípios não registraram novas internações, enquanto em 22,1% houve estabilidade. Nesta última semana, apenas 5% das localidades teve diminuição de casos de internação.

Quanto ao carnaval, a pesquisa da CNM constatou que 45,5% dos municípios cancelaram todos os festejos públicos e privados, enquanto 18,6% cancelaram apenas os festejos públicos e mantiveram os privados. Dos municípios ouvidos, 31,1% ainda não estabeleceram as medidas a serem adotas no período festivo e outros 2,6% mantiveram os festejos públicos e privados.

Com informações da Agência CNM de Notícias.

