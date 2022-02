Certidão de jovem que não tomou vacina por falta de documentos já foi requisitada, diz DPE

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) informou que a expedição da certidão de nascimento da jovem Celiany Nery, de 19 anos, já foi requisitada pelo órgão. Moradora de Feira de Santana, ela não pôde tomar vacina por falta de registro civil.

Em nota, a DEP afirmou que a assistência jurídica integral e gratuita de abertura de registo de nascimento tardio de Celiany foi iniciada no dia 25 de janeiro de 2022.

“Desde então, conforme nossas atribuições, adotamos todas as medidas extrajudiciais cabíveis para a resolução do caso e para que a jovem possa, finalmente, exercer a sua cidadania”, afirmou a Defensoria.

Além da expedição da certidão, o DPE também solicitou a dispensa do pagamento das custas do processo, pois a jovem não tem condições de arcar com tais despesas.