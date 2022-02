CertiSign oferece oportunidades para diferentes funções

A CertiSign, ID Tech e especialista em Identidade e Segurança Digital, oferece oportunidades para diferentes funções. Ao todo, são mais de 20 vagas de emprego para profissionais com os mais variados níveis de senioridade, escolaridade e experiência. As chances também são direcionadas a candidatos PCD’s, pessoas pretas, mulheres e LGBTQIA+.

Dentre as vagas, destacam-se os cargos para a área de TI, que exige dos candidatos conhecimento em Java, .NET, QA, Mobile, Devops, CRM, Segurança da Informação, Normas ISO/IEC 27001, 27002 e 27017 e muito mais. Há, ainda, oportunidades para área de Marketing, Recursos Humanos, entre outras.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, que incluem vale refeição, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, Previdência Privada, desconto em farmácia, acesso ao Gympass, auxílio creche, descontos em Universidades e escolas de idiomas, convênio com Sesc e Cinemark, programa Melhor Maternidade e programa Apoio ao Colaborador.

A boa notícia é que as vagas estão disponíveis para candidatos de todo o Brasil, uma vez que a empresa adota o modelo híbrido de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados deverão se inscrever por meio do e-mail: selecao@certisign.com.br. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que com 400 funcionários, encerrou o ano de 2021 com um resultado expressivo e quer ampliar o time para seguir no mesmo ritmo em 2022.

Sobre a CertiSign

A CertiSign é uma IDTech especialista em identificação e segurança digital que atua há mais de 25 anos no mercado desenvolvendo e integrando soluções para uma experiência digital simples e segura, proporcionando às pessoas mais tempo e liberdade e às empresas redução de fraudes e de custos.

Com mais de 12 milhões de clientes, a companhia está presente em todo o Brasil e atende empresas de todos os portes e setores para que elas possam ofertar serviços digitais seguros e sem atritos.