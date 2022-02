Cervejaria baiana ‘Mindubier’ é única representante nordestina em evento nacional

A empresa baiana de cerveja MinduBier é a representante nordestina no evento nacional de cervejarias, o All Beers Session, que acontece na capital Paulista neste sábado (12). A cervejaria idealizada pelo empresário Gustavo Martins entregou a Mindu2022, uma Índia Pale Ale feita com lúpulos trazidos dos EUA, como a bebida representante da marca.

A MinduBier, foi premiada no Festival Brasileiro da Cerveja de 2019, em Blumenau (SC), onde levou a medalha de bronze na categoria Brazilian Beer com Ervas e Especiarias. A cervejaria tem currículo extenso, com pontos de vendas em toda a Europa, após uma parceria firmada com a distribuidora holandesa Het Bierloket, tornando-se a primeira marca de cerveja artesanal baiana fora do país.

Saiba mais sobre a Mindu2022:

Apenas duas cervejarias do nordeste foram chamadas para participar do evento, mas por questões de logística, a representante de Alagoas não conseguiu enviar o barril para a região sudeste.