Cesar tem mais de 50 vagas na área de TI

O Cesar, centro de inovação que há mais de duas décadas forma pessoas e impulsiona organizações, potencializando suas estratégias digitais, tem mais de 50 vagas abertas na área de TI.

Há chances para os cargos de Analista de Produto Júnior, Engenheiro SW Sênior Android Embarcado, Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios, Líder em Product Design, Líder Técnico (Cloud Azure), Pessoa Engenheira de Software Android, Pessoa Engenheira de Software (Front End), Pessoa Engenheira de Software iOS, Pessoa Engenheira de Software Native Apps (iOS/MacOS), Pessoa Engenheira de Software (Python) SR, Pessoa Engenheira de Testes, Pessoa Líder Técnica em Engenharia de Software iOS/MacOS, UX Designer, dentre outros. Dentre as oportunidades

Há chances para pessoas com e sem experiência, que residam nas regiões de Recife )CE) ou Manaus (AM). Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e receberão, ainda:

Plano de Saúde e Odontológico;

Vale Refeição/ Alimentação;

Seguro de Vida;

Auxílio Creche;

Auxílio Idiomas;

Auxílio Funeral;

Descontos em cursos da CESAR School;

DayOff (no mês do aniversário);

Modalidades esportivas in company (Boxe, Pilates, Top Dance, Yoga e Aikido);

Ginástica Laboral; e

Cultura e clima colaborativos e flexíveis.

Além disso, a Cesar oferece horário flexível, trabalho full remoto para algumas funções e umas estrutura horizontal, com programas de treinamento e desenvolvimento

e uma cultura voltada para a diversidade & Inclusão, que permite que cada um seja livre para ser quem é.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://vagascesar.gupy.io/ para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo.

