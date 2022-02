Chateado com a indicação de Paulo, Scooby ameaça deixar o BBB: ‘não converso sobre voto’

Scooby ficou extremamente abalado com a formação do paredão deste domingo (21). O brother ficou indignado com a indicação de Paulo André e ameaçou deixar o programa.

“Botaram na cabeça da gente que ‘Ah não, tão todo mundo unido’. Na primeira oportunidade que tiveram de bater na gente tá aí, o P.A tá aí de repente vai embora. Já não vou ficar mais aqui não. Me estressa”, declarou.

O surfista ainda declarou que está bastante chateado com Douglas. E”le criou uma ideia de uma coisa que nunca existiu. É meu amigo, é meu brother, mas eu já falei ali fora: ‘Nunca mais converso contigo sobre voto, não fala mais sobre esse assunto comigo’. Não quero nada! Cada um é cada um e tá tudo certo”, declarou.

O Scooby arrumando as malas pq se o PA sair amanhã ele vai junto ????????️ pic.twitter.com/y0Yi8O2E4J — karina paranauê (@karinacomenta) February 21, 2022

