Chef explica diferença entre moqueca baiana e capixaba e origem do prato

Em um país do tamanho do Brasil, as culinárias se diferenciam em cada região ou até mesmo em cada estado. Os cantos do país têm seus pratos típicos e culturais. O “problema” surge, no entanto, quando dois estados garantem serem os donos de uma das principais iguarias brasileiras: a moqueca.

Não existe uma pesquisa científica sobre isso, mas é bem provável que para todos os baianos a verdadeira moqueca seja a consumida no estado, que traz no dendê a sua principal característica. Já os capixabas, no Espírito Santo, têm certeza que a moqueca de lá, sem dendê e com urucum, é a original.

Mas afinal, a verdadeira moqueca é baiana ou a capixaba? Qual é a origem desse prato tão típico? De acordo com o gastrônomo e historiador Elmo Alves, o primeiro ponto dessa história é entender que a moqueca tem origem indígena.

A moqueca deriva da palavra “móquem”, que em Tupi significa algo como “secador”. Segundo Elmo, a técnica do peixe moqueado, utilizada pelos indígenas, se misturou aos conhecimentos portugueses, agregados a outros temperos, mas que vem da cultura de comidas com caldo, com cebola, pimentões.

O gastrônomo admite que a origem da moqueca gera uma “verdadeira discussão entre Bahia e Espírito Santo”, mas não fica em cima do muro. “Historicamente falando a gente pode afirmar que moqueca é baiana, pensando no período de colonização, formação das primeiras cidades brasileiras, e da prática alimentar do baiano. A gente tem o dendê como ingrediente introduzido na gastronomia baiana e utilizado de forma muito ampla, inclusive nesses guizados e cozidos de peixe”, argumentou.

Lá no século XVII, Gregório de Matos já falava da moqueca em suas obras e dizia que era o prato mais consumido da Bahia. No estado, o prato típico ganhou a adição de dendê e, logo em seguida, no final do século XVIII, foi incorporado o leite de coco, que incrementou ainda mais o prato, explica o profissional.

“É na moqueca que a gente vê a formação da cozinha brasileira mesmo. A gente percebe que tem essa influência indígena nativa e depois a influência portuguesa e logo depois a influência africana, porque entra o dendê, esse elemento de identidade, que agrega um sabor tão especial”, conclui Elmo.

Como dito anteriormente, a moqueca baiana leva dendê e a moqueca capixaba tem urucum na receita. A utilização do leite de coco também é outro ponto de diferença. Enquanto a baiana utiliza esse ingrediente, para os capixabas o leite modifica o prato, se tornando uma peixada.

Na versão do Espírito Santo, o líquido vem apenas do caldo do peixe, enquanto a baiana leve o leite de coco.

Se você quer decidir qual é a verdadeira moqueca através do paladar, confira abaixo uma receita de moqueca baiana e outra da capixaba, ambas do site Panelinha:

300 g de sementes de urucum

Numa panela grande, coloque o óleo e as sementes de urucum. Leve ao fogo baixo e deixe ferver, mexendo sempre para misturar.

Quando o óleo começar a ficar avermelhado e as sementes ligeiramente pretas, retire do fogo.

Deixe esfriar e coe.

Coloque em vidro com tampa e guarde em um local seco e arejado.

1 ½ kg de badejo cortado em postas

3 colheres (sopa) de azeite

30 ml de tintura de urucum

Coloque as postas de peixe num recipiente e tempere com sal e o suco de limão. Enquanto prepara os outros ingredientes, deixe o peixe marinando na geladeira. Os ingredientes do pirão e os do peixe podem ser preparados juntos.

Com uma faca afiada, corte os tomates ao meio e retire as sementes. Pique as metades em pedaços pequenos. Descasque as cebolas e corte cada uma delas ao meio. Em seguida, apóie cada metade numa tábua e corte em cubos. Lave as folhas de coentro, de cebolinha sob água corrente e seque bem. Pique as ervas.

Leve uma panela grande ao fogo baixo e acrescente o azeite e o óleo de urucum e deixe aquecer. Em seguida, acrescente a cebola e refogue por 2 minutos. Com uma escumadeira, retire metade da cebola e reserve.

Adicione metade do tomate picado e mexa bem com uma colher de pau. Em seguida, coloque as postas de peixe sobre a cebola e o tomate. Cubra as postas com a cebola reservada e o tomate restante.

Acrescente o coentro, o sal e o caldo de peixe. Tampe a panela e deixe cozinhar, em fogo baixo, por 10 a 15 minutos, sem mexer. Verifique os temperos e se o peixe está cozido.

1 namorado de 2 kg cortado em postas, com pele, cabeça e rabo (limpo e sem escamas) ou 6 postas de peixe branco

2 xícaras (chá) de folhas de coentro

1 ½ colher (sopa) de sal

Lave o tomate, o pimentão e as folhas de coentro. Descarte as sementes do pimentão. Corte o pimentão e o tomate em pedaços. Descasque a cebola e os dentes de alho. Corte a cebola em 4.

Transfira os ingredientes preparados para o processador. Junte o caldo dos limões e o sal. Bata até formar uma pasta – se necessário, pare de bater, raspe as laterais do processador com uma espátula e bata mais um pouco. Se preferir, pique os legumes bem fininho com uma faca e misture o caldo dos limões e o sal.

Lave o peixe sob água corrente e seque bem com um pano de prato limpo – não descarte o rabo e a cabeça.

Transfira o peixe para uma tigela grande e regue com a marinada, envolvendo bem todos os pedaços. Cubra com filme e deixe marinar na geladeira enquanto prepara os outros ingredientes da moqueca.

2 xícaras (chá) de coco ralado fresco ou congelado (200 g)

2 xícaras (chá) de água morna

½ xícara (chá) de azeite

½ xícara (chá) de azeite de dendê