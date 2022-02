Cheirinho de biscoito? Aprenda a fazer cookies de avelã fácil com apenas 3 ingredientes

Ficou com poucos ingredientes, mas deu aquela vontade de comer um biscoito quentinho? Os cookies de chocolates são uma ótima opção para lanches, pensando nisso, o iBahia separou uma receitas que leva apenas três ingredientes e tem um preparo super rápido. Prepara o print!

A receita pode render cerca de 10 cookies recheados grandes até 20 sem recheio.

Ingredientes:

Uma xícara de nutella;

Uma xícara de farinha de trigo;

Um ovo;

* Nutella para recheio, opcional

Como fazer:

Antes de tudo, caso opte por rechear, deixe a Nutella na geladeira de antemão.

Misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea, depois faça disquinhos com a massa. Nossa dica é deixar a massa mais redondinha do que larga. Após abrir os disquinhos, coloque um pouco da Nutella no centro e cubra com outro disquinho. Cubra com papel manteiga, ou unte a forma, para distribuir os cookies deixando uma distância entre eles. Leve ao forno baixo (100° C) por cerca de 10 minutos.

Agora é só ficar atento para que os biscoitos não queimem, é importante lembrar que é normal o cookie não estar completamente endurecido ao retirá-lo, por isso leve em conta a cor da massa e aproveitar.