Chicafé faz show no Pelourinho na sexta-feira (11); confira evento

Em 2022, a banda Chicafé comemora 25 anos de estrada e a celebração já tem data marcada! Na sexta-feira (11), a partir das 19 horas, o grupo se apresenta no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. Com entrada gratuita, o show faz parte do projeto Baianô de Verão, que presta homenagem e valoriza a música baiana e a Axé Music.

“Vamos fazer um show especial nesse retorno aos palcos. Além dos principais sucessos da história da Chicafé, vai ter também clássicos da música da Bahia. A expectativa é enorme para esse início de comemorações pelos nossos 25 anos de carreira”, explicou o vocalista Dinão.