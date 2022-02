Chicafé faz show no Pelourinho na terça-feira (22); entrada é gratuita

As comemorações pelos 25 anos da banda Chicafé continuam em Salvador. E, na terça-feira, dia 22 de fevereiro, a partir das 19h, tem mais uma apresentação do grupo no Pelourinho.

Dessa vez, será no Largo Tereza Batista. A entrada é gratuita. A noite promete uma verdadeira festa com clima de Carnaval e homenagem à música da Bahia. O show integra o projeto “Baianô de Verão”, que tem a proposta de revitalizar o Axé.

No repertório, uma seleção de clássicos que marcaram época, além de músicas autorais, incluindo a mais recente “Boto Pra F”. “Vamos fazer uma noite linda e com muita energia positiva; para amenizar a saudade das boas festas! Será um grito de Carnaval!”, antecipa o cantor Dinão. Para completar a noite, tem samba com a banda Segundo Plano, que abre os trabalhos.