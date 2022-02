Christian é alertado sobre plano maquiavélico contra Lara em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) receberá um alerta de que Elenice (Ana Beatriz Nogueira) planeja um ataque maquiavélico contra Lara (Andréia Horta) após descobrir o caso dos dois. As informações são do “.”.

Tudo começará após a falida dar um flagra no filho adotivo com a cozinheira. Ela irá atrás da moça, a humilhará e ainda contará a verdade para ela ao revelar que ele ainda não se separou de Bárbara (Alinne Moraes).

Elenice fará um desabafo para o irmão e demonstrará seu desejo de tirar a moça de vez da jogada. No capítulo da quinta-feira (10), ela invadirá o casamento de Santiago (José de Abreu) para jogar na cara do filho o romance com a amante.

Ela será expulsa do local pelo ricaço, mas Christian também levará um esporro daqueles de seu sogro. No sábado (12), o rapaz receberá um aviso de seu tio sobre o plano de Elenice para derrubar Lara de uma vez.

O leiloeiro ficará incomodado com a obsessão de sua irmã pela cozinheira e dará um alerta para o sobrinho com medo do que possa acontecer. Ele finalizará ao falar sobre a aliança entre Elenice e Bárbara, que quase acabaram com o relacionamento de Santiago.