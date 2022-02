Chuva deixa trânsito lento em regiões de Salvador; confira previsão

A chuva que atingiu Salvador na manhã desta quarta-feira (23) deixou o trânsito lento em algumas regiões da cidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o fluxo está intenso nas regiões da ACM, nas proximidades do Shopping da Bahia, e na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô.