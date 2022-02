Chuvas causam alagamentos em Salvador nesta quinta-feira; confira previsão

Foto: Reprodução / TV Bahia As fortes chuvas que atingiram regiões de Salvador na manhã e no início da tarde desta quinta-feira (24) causaram transtorno para os motoristas que circularam pela capital baiana. Na região do Dique do Tororó, sentido Bonocô, em frente à Arena Fonte Nova, pontos de alagamentos dificultaram a passagem carros e pedestres.

De acordo com a Transalvador, a Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, no sentido Centro, por volta das 12h30, registrava pontos de retenção também por causa de poças na via. Além dessas regiões, pontos das avenidas ACM, Sete de Setembro, Garibaldi e Lucaia também alagaram com as fortes chuvas.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que 15 ocorrências em áreas de risco já foram registradas na cidade até o início da tarde desta quinta.