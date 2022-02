Ciclistas são assaltadas em Salvador e bicicleta é levada na garupa da moto

Foto: Reprodução/TV Bahia

Duas ciclistas foram assaltadas na manhã desta segunda-feira (21) no bairro de Jardim Armação, em Salvador. Em imagens flagradas por uma câmera de segurança do bairro, é possível ver o ocorrido.

Nas imagens, duas mulheres aparecem pedalando até que os suspeitos surgem de moto, uma delas tenta fugir, mas acaba deixando o celular e em seguida cai no chão. A segunda mulher é abordada pelo homem armado que também pega seu aparelho e ainda leva a bicicleta na garupa da moto.

Enquanto os dois fogem, as mulheres aparentemente tentam se recuperar do susto e sentam no meio fio. De acordo com moradores ouvidos pela reportagem da TV Bahia, os assaltos são frequentes na região.

