Cidadãos podem ter benefícios da previdência bloqueados por não realizar prova de vida

Cerca de 2.300 aposentados e pensionistas do Estado correm o risco de ter os benefícios cortados por pendência na realização da prova de vida. Ao todo, 11.797 beneficiários foram convocados no mês de janeiro.

Àqueles que não cumpriram os procedimentos até a última quarta-feira (16) ainda poderão realizar o procedimento. O cronograma segue o mês de aniversário do aposentado ou do ex-servidor falecido que gerou a pensão previdenciária, que tem o período de um ano para evitar bloqueios.

Este ano, a prova de vida da Previdência Estadual é feita por vídeo-atendimento ou presencialmente, nos postos da Rede SAC.

Em qualquer opção, é preciso realizar agendamento prévio por meio do SAC Digital ou no call center da Suprev pelos telefones 0800 071 5353 (para chamadas de telefone fixo, celular ou DDD) e (071) 4020-5353 (para ligações originadas do interior do estado e de celular).

Mais informações podem ser conferidas por meio do Portal do Servidor.

