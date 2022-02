cidades seguem registrando longas filas em sedes do Cadúnico

O Governo Federal concluiu no início desta semana os primeiros pagamentos do ano do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse montante nas últimas semanas. Pelo que se sabe até aqui, todas esses cidadãos têm em comum o fato de estarem dentro do Cadúnico.

Não tem jeito. Quem quer participar do Auxílio Brasil precisa estar nesta lista do Governo Federal. Não existe, aliás, nenhum tipo de inscrição direta para esse programa. O Cadúnico acaba funcionando como uma entrada indireta, que não garante os recebimentos, mas existe como uma espécie de porta de entrada para o novo projeto. É o que se sabe.

E o fato é que ainda tem muita gente procurando uma vaga neste Cadúnico. De acordo com relatos e imagens que circulam pelas redes sociais, muitas cidades ainda estão registrando filas todos os dias na frente de sedes de Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e em outros estabelecimentos com as mesmas funções.

Isso não quer dizer que todas essas pessoas estão indo até estes lugares para entrar no Cadúnico. Na verdade, boa parte desses brasileiros estão procurando por outras informações e serviços. Mas dá para imaginar que muitos desses cidadãos ainda estão mesmo buscando uma possibilidade de entrada nesta lista.

Vale lembrar que a entrada no Cadúnico depende exclusivamente dos municípios. Então são as gestões municipais que fazem essa ponte. Cada prefeitura possui a mesma lógica de entrada. O único ponto que não muda em todo o Brasil é o fato de que essa inscrição precisa ser feita de modo presencial. E isso pode explicar essas filas.

Cadúnico

Em algumas capitais, a situação é extremamente complexa neste momento. No Recife, as filas para entrar na sede do Cadúnico no Centro da cidade costuma dar a volta no quarteirão todos os dias. E as próprias imagens mostram isso.

Mas essa não é uma exclusividade da capital pernambucana. Várias outras grandes cidades também estão sofrendo com esses mesmos problemas. Boa parte delas está registrando muitas filas de entradas nos CRAS e nos centros do Cadúnico.

Esse é um caso que preocupa também porque se sabe que a situação da pandemia está piorando no país. De acordo com dados de secretarias estaduais de saúde, a crise está aumentando por causa do avanço da variante ômicron. Quem está esperando em filas tem mais chances de contaminação.

Entrei em janeiro, posso receber Auxílio em fevereiro?

Sim. Em tese, nada impede que um cidadão que entrou no Cadúnico em janeiro vai receber em fevereiro. Não há nenhuma regra que impeça isso de acontecer. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa bem diferente é a prática.

De acordo com relatos de pessoas que estão no Cadúnico, quanto mais você demora para entrar nessa lista, mais tempo você vai passar para poder ser selecionado para o Auxílio Brasil. Tem gente que entrou há mais de um mês e ainda está esperando.

Então é muito provável que as pessoas que estão nas filas do CRAS neste momento para entrar no Cadúnico, tenham que esperar ainda muito mais tempo do que elas possam imaginar. Mas tudo isso é uma análise de possibilidades.