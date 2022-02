CIEE completa 58 anos e oferece mais 12 mil vagas de estágios em ação comemorativa

Foto: Divulgação



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE ) promove, nesta semana, a segunda edição da Maratona de Vagas. O evento marca a celebração dos 58 anos de fundação da instituição filantrópica, que busca inserir os jovens no mundo do trabalho. Ao todo, são mais de 12 mil vagas de estágios e de aprendizagem em todo o país.

A oferta de vagas acontecerá entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Para acessar, o candidato precisa se cadastrar no site da entidade. Detalhes relacionados a bolsa e benefícios variam de acordo com a empresa que disponibiliza a vaga.

Outra novidade é o lançamento do atendimento via Whatsapp. O espaço digital possibilitará tirar dúvidas a respeito do cadastro e receber informações sobre processos seletivos. Para acessar a ferramenta, é necessário digitar o DDD 11 e o número 3003-2433, o mesmo da Central de Operações do CIEE. Completando a comemoração, será lançada a nova versão do CIEE Saber Virtual. A plataforma on-line, que já conta com 995 mil matrículas, proporcionará ambiente ainda mais dinâmico, intuitivo e apresentará cursos inéditos.

Segundo Humberto Casagrande, CEO do CIEE, todas as ações reafirmam o propósito da instituição: colocar o jovem no centro da entidade. “A pandemia impactou e continua impactando a entrada dos jovens e adolescentes no mundo do trabalho. Nosso objetivo, ao longo dessa semana, é reduzir os obstáculos desta caminhada”, afirmou.

